Asociácia európskych jednotiek dopravnej polície (RADPOL), iniciuje pravidelné akcie, ktoré sa vykonávajú v mnohých krajinách. Jedna sa konala minulý mesiac. Cieľom bolo skontrolovať zapínanie bezpečnostných pásov, správnu prepravu detí vo vozidlách a nosenie motocyklových prilieb. Počas akcie bolo skontrolovaných 1 054 086 vozidiel. Pri týchto kontrolách bolo zistených 95 908 priestupkov. V porovnaní s rokom predtým, keď bolo zaznamenaných len 50 974 priestupkov, ide o takmer 90-percentný nárast. Pre porovnanie, vlani bolo skontrolovaných len o niečo menej vozidiel, okolo milióna.

"Tieto čísla jasne ukazujú, aká dôležitá je bezpečnosť cestnej premávky a kontrola bezpečnostných pásov, pretože stále príliš veľa vodičov a cestujúcich nie je pripútaných bezpečnostnými pásmi," komentoval tajomník operačnej pracovnej skupiny ROADPOL Henk P. Jansen z holandskej polície.

"Bezpečnostné pásy majú dve funkcie: zaisťujú, že zostanete na svojom mieste, teda že vás nevyhodí z auta a nebudete dezorientovaní napríklad pri náraze auta do vody. Bezpečnostné pásy tiež zabránia tomu, aby ste v prípade nárazu narazili do volantu, prístrojovej dosky, predných sedadiel alebo čelného skla. Airbagy pomáhajú, ale efektívne fungujú iba vtedy, ak osoba v prípade nárazu zostane na sedadle," vysvetlil Jansen. "Príliš veľa vodičov sa nepripútava. To je ale absolútne nevyhnutné, pretože bezpečnostné pásy znižujú riziko smrteľných zranení o 37 až 48 %, v závislosti od polohy v aute. Účinok bezpečnostných sedačiek pre deti je o niečo vyšší a predstavuje 50 %."

