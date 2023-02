Automobilky majú za sebou ďalší ťažký rok, ktorý sa prejavil aj na ich výrobných výsledkoch. Napriek snahe sa podľa priebežných výsledkov Zväzu automobilového priemyslu nepodarilo mnohým firmám vlani prekonať predminuloročnú produkciu. Dokonca slovenská výroba áut poklesla o zhruba päť percent.

Kým v rokoch 2020 a 2021 protipandemické opatrenia v krajine výrobu vozidiel načas odstavili, vlani musel slovenský automotive zápasiť s novými problémami – najmä tými v dodávateľských reťazcoch. Chýbali plasty, čipy a dočasne kvôli vojnovému konfliktu na Ukrajine aj káblové zväzky.

Situácia doľahla aj na dodávateľov automobilového priemyslu, ktorých je na Slovensku takmer štyristo a podľa očakávaní by sa mala podpísať pod horšie hospodárske výsledky mnohých firiem.

Napriek tomu s postupne pribúdajúcimi výsledovkami tunajších dodávateľov TREND medzi nimi nachádza aj firmy, ktoré v minulom fiškálnom roku dosiahli výrazne lepšie výsledky a to aj napriek kríze čipov či problémom s plastmi.

Nitrania s novým rekordom

Hoci na vlaňajšie výsledky všetkých firiem z dodávateľského reťazca automobilového priemyslu si bude treba počkať prinajmenšom do jari tohto roka, niektoré spoločnosti nedávno zverejnili svoje výsledky z minulého fiškálneho roka.

Opätovne sa darilo napríklad spoločnosti Bourbon Automotive Plastics (BAP) Nitra. Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2005 a je súčasťou spoločnosti Groupe Plastivaloire, ktorá má výrobné závody v Európe, Ázii, Afrike a Spojených štátoch.

Tunajšia výrobná prevádzka v obci Čab-Lahne pri Nitre sa zameriava na produkciu plastových komponentov pre významných výrobcov automobilov a vo svojom odbore si vybudovala silné postavenie.

Súčasná francúzsko-nemecká spolupráca priniesla spoločnosti aj nové projekty, vďaka čomu firma dostavala výrobné a skladové priestory a posunula sa aj v automatizácii výrobných zariadení pre galvanizáciu plastových výliskov. Na Slovensku zamestnáva viac ako päťsto zamestnancov, hoci podľa výročnej správy vlani zhruba dve desiatky zredukovala.

Nitriansky dodávateľ BAP Nitra sa už predvlani vyhrabal zo straty z roku 2020, keď sa preklenul do zisku takmer 2,8 milióna eur. Tržby firme vtedy narástli o viac ako štvrtinu na necelých 70 miliónov eur.

Podstatné však je, že spoločnosť v tomto trende pokračovala aj v minulom fiškálnom roku, ktorý jej skončil v septembri. Firma rovnako zvýšila zisk až o takmer štvrtinu na 3,4 milióna eur a tržby jej narástli o deväť percent na bezmála 76 miliónov eur, čo je pre ňu nový rekord.

Problémový rok

Biznisové prostredie však čaká tvrdý rok a podľa spoločnosti Coface, ktorá sa zameriava na poistenie pohľadávok, sa postpandemická eufória odkladá. Ako naznačuje jej najnovšia analýza „väčšina identifikovaných rizík sa potvrdila, čo vyvoláva obavy z ďalšieho zlého roka pre svetovú ekonomiku, najmä pre Európu, kde sa hospodárstvo už zastavilo, zatiaľ čo inflácia stále dosahuje nové výšky“.

Na rozdiel od vlaňajších nádejí, ktoré sa niesli v znamení eufórie po pandémii, sú teda makroekonomické vyhliadky na rok 2023 aj pre tunajší automotive prinajmenšom pochmúrne.

Centrálne banky sa chcú vyhnúť zopakovaniu scenára zo sedemdesiatych rokov a preto začali cyklus sprísňovania menovej politiky. Ten sa podľa nich skončí až keď sa ceny viac ustália – hoci makroekonomickou daňou môže byť nová recesia.

A nielen to. Podľa Coface rastie aj riziko insolvencií. „Obdobia poznačené sprísnením finančných podmienok – najmä, ak sú také veľké – majú takmer vždy vplyv na pohľadávky. A to najmä vtedy, ak sú tieto epizódy spojené s ďalšími faktormi, ktoré zaťažujú ziskovosť firiem, ako je to dnes v prípade prudkého nárastu alebo pretrvávajúcej vysokej úrovne cien vstupov a komodít, najmä energií a v budúcnosti zrejme aj miezd,“ naznačuje generálny riaditeľ Coface Slovenská republika a Česko Ján Čarný.

Dodáva však, že stále existuje veľa priestoru na pochybnosti. Mzdové náklady citeľne porastú, pričom je zrejmé, že medzi jednotlivými krajinami a odvetviami podnikania budú zreteľné rozdiely.

„Citeľne sa zvýšia aj úrokové náklady a obmedzí sa prístup k bankovým úverom. Zároveň peňažné toky podnikov skončia v oveľa menej priaznivom stave – najmä v energeticky najnáročnejších oblastiach výrobného sektora,“ uzatvára J. Čarný.

Tento text pre vás pripravil Radovan Žuffa z magazínu TREND.