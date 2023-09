Farebné nuansy snehového sveta sa odrážajú na karosérii a pokračujú aj vo vnútri vozidla. So základnou farbou Fleuret Silver Metallic a čiernou karbónovou strechou Audi RS e-tron GT ice race edition jednoducho zaujme na prvý pohľad. Strieborná a biela farba symbolizuje trblietavé snehové kryštály a ľadové jazerá, fialové akcenty evokujú odrazy trblietavých lyžiarskych okuliarov. Precízne akcenty a transparentné vzory reprodukujú štýl hôr v zime.

Audi RS e-tron GT ice race edition. Zdroj: Audi

Táto farebná paleta pokračuje aj vo vnútri. V kombinácii s čiernymi koženými časťami a fialovým kontrastným prešívaním vás štvordverové Gran Turismo rozmaznáva exkluzívnou atmosférou. Výrazné detaily dotvárajú zážitok z interiéru. „Tento nový štýl edície ľadových pretekov podčiarkuje emocionálny vrchol elektrickej mobility v Audi,“ povedal Bernhard Neufeld, šéf Audi exclusive. Ice race edition je inšpirovaná dizajnovými nápadmi koncepčného vozidla Audi RS e-tron G T a je teraz k dispozícii ako špeciálna edícia, z ktorej sa vyrobí iba 99 kusov. Základom limitovanej edície je nezmenený 440 kW RS e-tron GT.



Podujatie GP Ice Race, ktoré sa začalo v roku 1952 a bolo obnovené v roku 2019, vychádza zo škandinávskeho skijoringu, ale pretekárske autá ťahajú lyžiarov a konajú sa tu rôzne predstavenia. Driftové pretekárske autá z minulosti a súčasnosti v Zell am See v zasneženom horskom regióne zažívajú zábavu. Do tohto sveta patrí aj Mankei, vysokohorská pastvina na Grossglocknerskej alpskej ceste. Audi Design sa inšpiroval touto topografiou a jej farbami a vytvoril jedinečný kúsok – koncept Audi RS e-tron GT pre preteky na ľade.

Audi RS e-tron GT ice race edition. Zdroj: Audi

„Kombináciou minulosti, budúcnosti a športových zrkadlových slnečných okuliarov ako východiskového bodu sme vytvorili vzhľad, vďaka ktorému Audi RS e-tron GT vyniká“, povedal Christopher Kroener, dizajnér farieb a povrchových úprav exteriéru. „Chcel som, aby vozidlo vzdalo poctu vzrušujúcej atmosfére motoristického športu a duchu závodných legiend z minulosti a zároveň sa pozeralo do budúcnosti. Narážky na ľad a sneh dodávajú dizajnu osobitný rozmer. Farebná hra medzi bielou a striebornou vzdáva hold sviežej atmosfére. Jeho cieľom je zachytiť ľadový lesk a trblietanie snehu a sprostredkovať pocit rýchlosti a dynamiky počas GP Ice Race počas zimy v Zell am See."