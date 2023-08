Kým niektoré spolkové štáty v USA plánujú ísť od roku 2035 rovnakou cestou ako Európska Únia, na úrovni USA sa plánuje zavedenie prísneho limitu na priemernú spotrebu celej flotily jednotlivých výrobcov, čo bude mať za následok miernu záťaž na výrobcov, aby predali oveľa viac elektrických alebo elektrifikovaných vozidiel.

V pláne je totiž stanoviť maximálnu priemernú spotrebu všetkých áut predávaných výrobcom na 4,05 l/100 km. Kto by tomu nevyhovel, platil by vysoké pokuty a následne by zdraželi aj samotné autá. Aktuálna priemerná spotreba v USA sa u nových áut pohybuje okolo 8 l/100 km a pri nových pick-upoch je ešte výrazne vyššia, informuje Daily News.

Toyota Hilux GR - offroad pickup Zdroj: ROBO HUBAČ

Vzhľadom na to, že až tak znížiť spotrebu nie je možné, výrobcovia sa budú musieť preorientovať na menšie autá s menšími motormi alebo elektrifikovanými pohonnými jednotkami a budú musieť predávať veľkú časť čisto elektrických áut, ktoré znížia priemernú spotrebu celej flotily. Zdá sa, že automobilový imidž krajiny, kde je V8 normálnou kubatúrou a V6 je považovaná za malý motor, by sa mohol za menej ako 10 rokov drasticky zmeniť.

Návrh americkej NHTSA je v súlade s navrhovanými emisnými normami Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA), ktoré boli zverejnené v apríli a ktoré by boli najprísnejšie v histórii USA. Prinútili by výrobcov automobilov predávať viac ako dve tretiny elektrických vozidiel do roku 2032. Pravidlá boli chválené environmentálnymi a spotrebiteľskými organizáciami, ale vyvolali aj vlnu kritiky od výrobcov automobilov a republikánov, ktorí tvrdia, že by to fungovalo ako de facto zákaz áut na fosílne palivá.

Aliancia pre automobilové inovácie, lobistická skupina, ktorá zastupuje väčšinu veľkých výrobcov automobilov, ktorí predávajú vozidlá v Spojených štátoch, označila nové pravidlá za "nerozumné a nefunkčné". Ak by automobilky nepredali veľký podiel elektromobilov, aby boli v súlade s normami, EPA odhaduje, že celkové sankcie v roku 2032 by boli asi 2,4 miliardy dolárov. Návrh zákona by mal byť čoskoro zverejnený a následne sa začne proces jeho prijatia.

