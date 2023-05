Alpine prevezme úlohu RenaultSportu, pokiaľ ide o športové hatchbacky, a koncepcia s názvom Alpine A290_ß ponúka náhľad na budúci elektromobil francúzskej značky. Názov, ktorý sa má vyslovovať A290 'beta', pochádza zo sveta videohier, kde toto označenie nesú vývojové programy, čo značí, že auto je ukážkou produkčného modelu, ktorý má zrieť svetlo sveta v roku 2024.

Alpine A290_ß Zdroj: Alpine

Už na prvý pohľad je jasné, že Alpine vie veľmi dobre reinterpretovať veľké automobilové legendy. Predviedli to už pri aktuálnom modeli A110 a opakuje sa to aj pri A290_ß, aute, ktoré je síce vo fáze prototypu, ale pre budúci Renault 5 je to viac ako len myšlienková inšpirácia. Nie je to niečo, čo by nás prekvapilo, najmä po tom, čo francúzska spoločnosť jasne uviedla, že športový variant Renaultu 5 vznikne pod záštitou Alpine. A290_ß má ešte športovejší postoj ako Alpine A110 Pikes Peak Challenger, a to vďaka rozšírenej karosérii. 20-palcové kolesá obuté do pneumatík Michelin (vyrobených na mieru) majú tiež svoje čaro.

Alpine A290_ß Zdroj: Alpine

Hoci je koncept A290_ß založený na jedinečnej platforme, podobnej konceptu Renault R5 Turbo 3E predstavenému minulý rok, sériová verzia bude využívať architektúru CMF-B EV sesterskej značky Renault. A290 bude zdieľať túto platformu s Renaultom 5. Čo sa týka interiéru, Alpine A290_ß vo vnútri zvýrazňuje svoj „show-car“ charakter futuristickým dizajnom, kde je hlavným protagonistom postava vodiča, a preto je väčšina prvkov orientovaná na neho. V skutočnosti je sedadlo vodiča umiestnené v strede priestoru pre cestujúcich, ako je to v prípade niektorých pretekárskych automobilov alebo ako to bolo v prípade koncepčného modelu Alpenglow. O pohonnej časti sa toho veľa nevie, ale Alpine spomína dva elektromotory.

Mohlo by vás zaujímať: