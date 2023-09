Lamborghini podporuje záväzok Ducati garantovať vyššiu úroveň bezpečnosti motocyklistom. Výrobca so sídlom v Bologni bol jedným z popredných hráčov na podujatí Demo Event, organizovanom na pretekárskej dráhe Lausitzring (Nemecko) konzorciom Connected Motorcycle Consortium (CMC), s cieľom demonštrovať účinnosť systémov prepojenia motocyklov a automobilov.

CMC je medzinárodné združenie popredných výrobcov dvojkolesových vozidiel, ktorého cieľom je zahrnúť motocykle do budúcnosti prepojenej mobility s cieľom zlepšiť bezpečnosť motocyklistov. Automobilky už roky skúmajú a vyvíjajú komunikačné technológie Vehicle to Vehicle (V2V) a CMC pracuje aj na pridávaní informácií, ktoré posielajú motocykle, aby ich bolo možné štandardizovať v budúcnosti, keď bude technológia integrovaná do celého vozového parku.

Lamborghini a Ducati spoločne v mene bezpečnosti na cestách Zdroj: Lamborghini

CMC bola založená v roku 2016, v tom istom roku, keď sa k nej pridala Ducati, pričom jej členovia sa spočiatku podieľali na presnej analýze najnebezpečnejších nehôd medzi motocyklami a autami z hľadiska frekvencie a závažnosti škôd, ktoré utrpeli motocyklisti. Na základe tohto vyšetrovania ako východiskového bodu boli vybraté prípady, kde by konektivita mohla najviac pomôcť, a začal sa vývoj takých metodík, ktoré sú schopné znížiť počet nárazov a ich rizika pre zdravie. Rozhodujúcim aspektom tohto výskumu bolo čo najviac skrátiť reakčné časy systému, pretože obmedzenie rizika nehody závisí od toho, ako dlho vopred je jeden z účastníkov varovaný.

Na preukázanie efektívnosti skúmaných a vyvíjaných systémov pomohlo Lamborghini Ducati v skúšobnej fáze projektu poskytnutím Urusu na simulácie. Ducati sa rozhodla pozrieť na tri najkritickejšie a najnebezpečnejšie prípady nehôd, teda tie, ktoré umiestňujú motorky do slepého uhla vo vzťahu k idúcim autám alebo tie, ktoré stavajú motocyklistov do situácie, keď nemajú prehľad o tom, čo sa deje pred nimi. V týchto situáciách by komunikácia medzi vozidlami pomocou palubných snímačov mohla pomôcť.

Túto technológiu vyvinula spoločnosť Ducati v spolupráci s viacerými dodávateľmi, vrátane Bertrandt (hardvér) a Nfinity (operačný systém a vývoj algoritmov). V tejto vývojovej fáze má prototyp dodatočnú obrazovku na motorke zobrazujúcu varovné signály, ktoré môžu motocyklistu informovať o akomkoľvek nebezpečenstve.

V prípade IMA (Intersection Movement Assist) sa systém testoval na križovatke za zníženej viditeľnosti, do ktorej sa približuje motorka, a do ktorej z vedľajšej cesty súčasne prichádza auto. Aby bola táto situácia ešte kritickejšia, Ducati sa rozhodla pridať pevnú prekážku, ktorá úplne zakryla výhľad na motorku nielen vodičovi, ale aj pomocným systémom auta. V tomto prípade sa na palubnej doske auta zobrazí varovný signál, ktorý upozorní motoristu na príchod motorky a odporučí vodičovi, aby sa ku križovatke približoval mimoriadne opatrne.

LTA (Left Turn Assist) sa na druhej strane týka križovatky, kde auto aj motorka idú po hlavnej ceste, ale v opačných smeroch a auto chce odbočiť doľava. V tomto prípade je motorka aj cez pomocné systémy menej viditeľná ako auto, s rizikom, že ju protiidúci motorista dobre nevyhodnotí. Aj v tomto prípade platí, že akonáhle motorista pri približovaní sa ku križovatke zapne blinkre, zobrazí sa varovný signál pre motorku.

DNPW (Do Not Pass Warning) je prípad, keď chce motorka v kolóne predbehnúť veľké vozidlo pred sebou a pred ním stojí auto, ktoré chce odbočiť doľava, ale nie je viditeľná pre motocyklistu. V tomto prípade je to motocyklista, ktorý vidí varovanie, akonáhle systém zistí, že auto aj motorka zapli smerové svetlá.

