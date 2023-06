Čínska automobilka BYD by sa mala pri novej fabrike rozhodovať už len medzi Nemeckom, Francúzskom a Španielskom.

Najväčší čínsky výrobca automobilov BYD plánuje vyrábať autá aj v Európe a už robí štúdie uskutočniteľnosti, informuje o tom magazín TREND. Kým doteraz sa o budúcej lokalite nového závodu hovorilo pri asi desiatich krajinách, podľa najnovších informácií by na užšom zozname mali zostať už len tri západoeurópske krajiny.

Rýchlo rastúca čínska automobilka aktuálne rokuje s francúzskou vládou o výstavbe továrne v krajine, o čom informovali francúzske noviny Les Echos. Čínske médiá ako ďalšie potenciálne lokality favorizujú už len Nemecko a Španielsko.

Hoci Slovensko mohlo o podobný závod zabojovať aj vďaka blízkosti hlavného dodávateľa batérií CATL v Maďarsku, zdá sa, že ak chce BYD konkurovať americkej Tesle v Európe, musí sa zamerať na veľké krajiny a trhy.

Rozhodnú do konca roka

Automobilka BYD začala expanziu do Európy ešte minulý rok so spustením predaja jej troch plne elektrických modelov Atto 3, veľkého SUV Tang a sedanu Han. Malý hatchback Dolphin dorazí k európskym predajcom budúci mesiac, pričom sedan Seal sa v Európe začne predávať už v septembri.

Aby BYD dokázala pokrývať rastúci dopyt po elektromobiloch v Európe a dokázala zároveň ponúkať široké portfólio modelov, nevyhne sa vlastnej fabrike na starom kontinente. Výkonná viceprezidentka BYD Stella Li ešte vo februári pre Bloomberg povedala, že automobilka chce vyrábať autá v Európe a už dlhšie vykonáva štúdie uskutočniteľnosti.

Navyše je zrejmé, že spoločnosť BYD s väčšou pravdepodobnosťou postaví vlastný závod, než by mala prevziať už existujúcu továreň. Na predaj je pritom viacero podnikov, ktoré sa po turbulentných troch rokoch dostali na pokraj existencie a boli nútené výrobu ukončiť. Takou je napríklad továreň Fordu v Nemecku.

Definitívne rozhodnutie by mohlo prísť už čoskoro, keďže automobilka potrebuje pre ďalšie objednávky solídne zázemie v Európe. Malo by sa tak stať najneskôr do konca roka, hoci BYD plánuje začať výrobu už v roku 2025, uvádzajú médiá.

Ako dodala viceprezidentka BYD kľúčovou pre Číňanov je stabilita trhu. Hľadajú najlepšie riešenia, ktoré sa potvrdia dlhodobo. „Ako investor chceme, aby bola krajina stabilná,“ uviedol pre Financial Times Michael Shu, európsky prezident spoločnosti BYD.

Po divokom úspechu na domácom trhu s cenovo dostupnými elektromobilmi pre široké masy sa BYD pozerá aj mimo Číny. Aktuálne sa zameriava na predaj vozidiel v Európe vrátane Nemecka, Švédska, Nórska, Holandska, Francúzska a Spojeného kráľovstva.

V Ázii spoločnosť stavia svoj prvý závod na výrobu elektrických vozidiel v Thajsku, pričom ich predáva zákazníkom v Austrálii, Japonsku a Singapure. Montážnu linku má dnes aj v Indii.

Maďari na investičnej vlne

Spoločnosť, ktorej najväčším akcionárom je Berkshire Hathaway miliardára Warrena Buffetta, však čelí v Európe a Spojených štátoch stupňujúcim sa obavám v súvislosti s čoraz konkurenčnejším automobilovým priemyslom Číny.

Tunajšie automobilky sú preto neisté ohľadom ďalšieho vplyvu čínskych dodávateľov, z ktorých sa čoskoro stanú v Európe aj priamo výrobcovia. Spoločnosť BYD pritom vlani predala až 1,86 milióna čisto elektrických a hybridných automobilov.

Podobná fabrika mohla byť veľkou šancou aj pre Slovensko, hoci to získa výrobu elektromobilov vďaka švédskej fabrike spoločnosti Volvo Cars.

Hoci v tejto oblasti nehráme ako krajina nateraz prvé husle, pri podobných spoločnostiach a netradičných investíciách by sme však mali viac skúšať šťastie a byť oveľa aktívnejší. Zobrať si príklad pri podobných investoroch by sme si mohli napríklad od Indie, kde čínsky BYD už uvažuje o postavení druhej fabriky.

Je totiž zrejmé, že rozhodnutie Číňanov bude nakoniec ovplyvňovať aj prístup krajín k podpore elektromobility, nastavenie pracovného trhu, cenotvorba či ďalší priestor na inovácie. Rovnako tak otvorenosť čínskemu kapitálu.

Najviac sa čínsky kapitál aktuálne darí priťahovať susednému Maďarsku s politikou Viktora Orbána. Krajina už získala niekoľko miliardových investícií najmä do budúcej výroby batérií a o najnovšej v objeme troch miliárd eur chce čoskoro informovať. Spoločnosť BYD je pritom len jednou z hŕstky čínskych spoločností ako Nio, Xpeng a Li Auto, ktoré postupne budú do Európy nasledovať jej kroky.

Bez Číny to možno nepôjde

Prítomnosť čínskych investícií v európskej ekonomike je čoraz viditeľnejšia. Investície na zelenej lúke tvorili vlani 57 percent z celkových priamych zahraničných investícií Číny v Európe.

Najväčší svetový výrobca batériových článkov CATL tento rok spustil výrobu vo svojom prvom európskom závode vo východnom Nemecku a s rekordnou investíciou viac ako sedem miliárd eur pridáva aj závod v Maďarsku. Jeho batérie budú určené pre automobilky Mercedes-Benz a Volkswagen.

Čínska spoločnosť Envision AESC plánuje postaviť závody na výrobu batérií v Španielsku a Francúzsku. Skupina EVE Energy, dodávateľ batérií pre BMW, nedávno kúpila pozemok v Maďarsku a čínsky výrobca batérií SVolt Energy Technology Co. sa chystá rozšíriť svoju prítomnosť v Európe s až piatimi fabrikami. Rokovania o zásobovaní výrobcov automobilov a elektromobilov batériami už prebiehajú.

„Sme svedkami veľkého posunu v tom, ako čínske spoločnosti investujú v Európe. Tamojšie firmy sa totiž stali hlavnými hráčmi v zelenej transformácii Európy,“ potvrdzuje v najnovšej štúdii prieskumnej spoločnosti Rhodium jej riaditeľka Agatha Kratz.

Podľa nej má Európa síce jedny z najprísnejších predpisov o elektrifikácii a ekologickej transformácii priemyslu, ale jej batériový priemysel zaostáva za ázijskými hráčmi.

Je teda možné, že vo veľkom investovať do ekologických projektov nakoniec naučí Európu, paradoxne, Čína. A ak to Európa s ekologickou transformáciou ekonomiky a hospodárstva myslí naozaj vážne, bez ázijských peňazí sa nezaobíde.

Veľkú časť plánovanej kapacity batérií v Európe totiž dodajú japonskí, juhokórejskí alebo čínski výrobcovia s väčším know-how.

