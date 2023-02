Generálny riaditeľ Ferrari Benedetto Vigna pochválil spoločnosť Tesla Elona Muska za to, že je veľkým prínosom pre automobilový priemysel. „Bol to budíček. Kedysi sa veci diali príliš pomaly. Tesla otriasla odvetvím a urýchlila procesy a rozhodnutia. Boli rýchlejší a obratnejší,“ povedal v rozhovore pre Bloomberg, keď hovoril o elektrifikácii a budúcnosti luxusu.

Rovnako tak sa na túto cestu vydalo aj Ferrari, pričom jeho šéf potvrdil, že pristúpia k odhaleniu prvého plne elektrického auta. Má to byť v roku 2025. To znamená, že na trh sa dostane o rok neskôr.

„Elektrifikácia je nový spôsob, ako poskytnúť našim zákazníkom jedinečný zážitok z jazdy. Nepochybujem o tom, že naše elektrické pohonné jednotky poskytnú klientom rovnaké vzrušenie ako pri spaľovacích motoroch. Ide o to, ako vyťažiť z používania tejto technológie tie najlepšie emócie a poskytnúť klientom niečo jedinečné,“ povedal B. Vigna v jednom z mála rozhovorov, ktoré poskytol odkedy sa pred 17 mesiacmi stal generálnym riaditeľom talianskeho výrobcu superautomobilov.

Emocionálne verzus funkčné autá

Popísal aj, aké budú hlavné rozdiely medzi elektrickým Ferrari a inými autami. Existujú podľa neho funkčné autá, ktorých cieľom je premiestňovať ľudí z bodu A do bodu B bez emisií oxidu uhličitého. „Nestaráte sa o značku; na čom skutočne záleží je, že vás to posúva. Samostatne existujú emocionálne autá, ktoré vám poskytnú jedinečný zážitok z jazdy, ako napríklad Ferrari.“ Tesla je podľa neho funkčné auto, ktoré má ísť z jedného bodu do druhého.

Existuje však názor, že Ferrari je v oblasti elektrifikácie pomalšie ako niektorí konkurenti. B. Vigna to popiera a myslí si, že spoločnosť ako Ferrari nemôže klientom vnucovať žiadnu voľbu, a preto bude ponúkať kombináciu technológií tak dlho, ako to bude možné. To znamená spaľovacie motory, hybridy a plne elektrické modely.

„Elektrifikácia je len jedna časť koláča a je o nej skutočne príliš veľa humbuku, ako aj o softvéri a diskusii o potrebe konsolidácie dodávateľského reťazca. Väčšina ľudí sa príliš pozerá na samotnú technológiu, takže máte ľudí, ktorí hovoria o veciach, ako je axiálny tok, radiálny tok a hustota výkonu, pričom najdôležitejšou vecou je vnímanie klienta.“

Technológia je len nástroj

Podotkol, že elektrifikácia áut je z technologického hľadiska pomerne jednoduchá. Skutočným kameňom úrazu je, ako získať najlepšie emócie pre použitie technológie, ktorú chcete vodičovi poskytnúť. „Technológia je len nástroj a myslím si, že sa do toho vlieva príliš veľa peňazí, a to preto, že chýbajú hlboké znalosti.“

Žiadnu konkrétnu hrozbu pre Ferrari B. Vigna nevidí. Celkovo existuje podľa neho hrozba pre luxusný priemysel a otázkou je, ako budú nové generácie reagovať na luxusný tovar. „Preto venujem veľkú pozornosť udržateľnosti, skutočnému akčnému plánu udržateľnosti. Keď hovorím, že do konca roku 2030 chceme byť uhlíkovo neutrálni, myslím tým, že do konca roku 2030 chcem výrazne znížiť emisie.“

Tento článok je prebratý z magazínu TREND.

