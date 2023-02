Podľa najnovších údajov zverejnených spoločnosťou Jato Dynamics bolo v minulom roku na trhu Európskej únie zaregistrovaných 11,3 milióna nových áut. Ide o najnižšiu úroveň od roku 1985 a v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 ide o zníženie o neuveriteľných 29 percent.

Problémy s dodávkami komponentov a tým aj obmedzená výroba postihli mnohých výrobcov. Bol medzi nimi aj Volkswagen, ktorého predaj a výroba klesli v porovnaní s rokom 2021 vlani o 6,8 percenta. Prvýkrát od roku 2007 prišli o miesto na čele najpredávanejších jednotlivých áut. Pätnásť rokov si túto pozíciu udržiaval Golf, ktorý vlani skončil na piatom mieste.

Čo kupovali Európania, ktoré značky a modely sa im páčia najviac?

Peugeot 208

Peugeot 208. Zdroj: Stellantis

Najpopulárnejším autom v Európe je Peugeot 208 , ktorý zosadil z trónu tradične najobľúbenejší model - Volkswagen Golf. Podobne ako exteriér, aj interiér francúzskej novinky padol zákazníkom do oka. Na svoju triedu si zachováva dostatok vnútorného priestoru, prináša nečakané novinky a originálne riešenia, pôsobí kvalitne a má poriadny šmrnc. Ak by sme tu niečo mohli vymeniť, prišli by sme s novou radiacou pákou pre manuálnu prevodovku, pretože tá aktuálna už má najlepšie roky za sebou.

Dacia Sandero

Dacia Sandero. Zdroj: Dacia

Dacia je dlhé roky sprevádzaná s prívlastkom lacných áut, o ktoré nebol až taký veľký záujem. Mnohí z nás sa na jej ponuku ani nepozreli, no v posledných rokoch je tento vzorec otočený hore nohami. Rumuni aktuálne ponúkajú cenovo dostupné autá zo základnou výbavou a solídnou spoľahlivosťou. Lavína argumentov „PRE“ je taká silná, že sa s modelom Sandero dostali až na druhé miesto rebríčka.

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Zdroj: Volkswagen

Jazdné vlastnosti sú asi najsilnejšou zbraňou T-Rocu, ktoré by mohlo školiť konkurentov tak v žehlení slovenských ciest ako aj kvalite pruženia. Sledujúc autá na našich cestách sa ale neubránime pocitu, že toto nie je najdôležitejším kritériom. T-Roc je však stále Volkswagen, čo má v očiach kupujúcich často ten správny lesk, ktorý dokáže prekryť mnohé iné témy. Zástupcovia automobilky by vám o dizajne auta dokázali rozprávať hodiny a poukazovať na najnemožnejšie súvislosti, no ľuďom sa páči najmä to, že v meste vytŕča, nie však vulgárne.

Fiat/Abarth 500

Fiat 500 Zdroj: Stellantis

Aj napriek číslovke 500 objavujúcej sa na s originálom súvisiacich autách (napr. Fiat 500 L Living) má toto malé mestské auto stále čo povedať. Pár rokov ho oficiálne vyvážajú aj do USA (aj ako Abarth). Aj po takmer dvoch dekádach je tento tvar stále dostatočne zaujímavý a štýlový (a možno aj nadčasový). Naživo pôsobí milo a (musíme priznať) trochu žensky. Aj aj keď nikto zrejme nečaká od zadných sedadiel v päťstovke zázraky, sú celkom použiteľné a prekvapivo dobre prístupné.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf. Zdroj: Volkswagen

Po anglicky hovoriaci majú svojho Average Joea, Nemci zase Otta Normalverbrauchera a Francúzi používajú homme de la rue – obyčajný človek – bez akejkoľvek negatívnej konotácie. Presne taký si kúpi Golf Limited – rozumné auto za rozumnú cenu. Zabudnete tu na klasické analógové „budíky“, interiéru vládne digitálna moderna. V porovnaní s veľkým displejom pred vodičom aj na stredovej konzole až akosi neprístojne anachronicky pôsobí vytŕčajúca páka manuálnej prevodovky. Ak nie ste jej fanúšik, určite siahnite po automatickej verzii s miniatúrnym ovládacím joystickom na stredovom tuneli.

Toyota Yaris

Toyota Yaris. Zdroj: Toyota

Auto minimalistických rozmerov, vhodné do mesta, pre ľudí, ktorí nepotrebujú rozmerné vozidlo na dlhé trasy, či objemný kufor. Toyota uviedla model Yaris a v tom okamihu sa zrodila ikona svojej doby. Doby, v ktorej automobilky ťažia čoraz prísnejšie limity, doby, v ktorej sa Toyota úspešne sústreďuje najmä na produkciu vysoko efektívnych hybridných automobilov. A hľa, srdcia ľudí si získava stále viac a viac.

Opel Corsa

Opel Corsa. Zdroj: Opel

Corsa je pre automobilku ohromne dôležitá, je to totiž jej najpredávanejší produkt. Dizajnéri chceli dať nemeckému hatchbacku vlastnú identitu. Corsa využíva evolúciu doterajšieho štylistického jazyka značky a oproti príbuznej dvesto-osmičke pôsobí o niečo uhladenejšie. Napriek menej extravagantnému vzhľadu ide bezpochyby o sympatické vozidlo. Je jasné, že aj v tomto prípade zohráva veľkú rolu vyhotovenie.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson. Zdroj: Hyundai

Hyundai Tucson má na Slovensku cveng, v roku 2018 sa tu stal najpredávanejším SUV, o rok neskôr obsadil tretiu priečku a v poradí z pandemického roka 2020 mu patrí druhé miesto. Našinci sa zamilovali hlavne do tretej generácie automobilu, ktorá ponúkala rozumnú priestorovú ponuku, elegantný dizajn a zaujímavý pomer ceny a výkonu. Nový Tucson je v porovnaní s minulosťou podstatne odvážnejší a originálnejší, a tento recept aj podľa čísel JATO Dynamics funguje veľmi dobre.

Dacia Duster

Dacia Duster. Zdroj: Dacia

Keď nastane ten správny čas na prestavbu modelu v polovici jeho životného cyklu, výrobcovia sa radi uchýlia k pretláčaniu výrazu „nové“, aj keď sa častokrát uspokoja so zmenou farby žiarovky stropného svietidla. Keď sa však predstavil vylepšený Duster, podľa prvých obrázkov by ste museli byť študovaný „Daciológ“, aby ste odhalili všetky vonkajšie úpravy. Ale Rumuni veľmi dobre vedia, aže ak niečo na ľudí funguje, netreba to prehnane meniť.

Renault Clio

Renault Clio. Zdroj: Renault

Auto môžete nabité modernými technológiami, s dobrou platformou či výborným motorom. Dôležitým aspektom však pre väčšinu ľudí vždy je a bude i to, ako vozidlo vyzerá. To si v Renaulte uvedomujú a ak by sme mali tú moc, za prácu v ostatných rokoch by sme dizajnovému oddeleniu francúzskej automobilky udelili špeciálne ocenenie.

Citroën C3

Citroen C3. Zdroj: Stellantis

Smerovanie automobilového marketingu je dnes úplne jasne čitateľné. Každý veľký hráč sa snaží hrať na emócie, dynamickú jazdu, športový dizajn a adekvátne prispôsobené jazdné vlastnosti. Nemožno sa potom čudovať tomu, že človeku dobre padne, keď narazí na auto, ktoré sa hlavnému prúdu tak trochu vyhýba. Cenovo dostupný, elegantný a najmä komfortný - aj taký je mestský hatchback Citroën C3.

Peugeot 2008

Peugeot 2008. Zdroj: Stellantis

Na aktuálne sprísnenie európskych emisných noriem zareagovali automobilky rôznymi spôsobmi, pričom najúspešnejší vo svojom ťažení proti flotilovému limitu 95 g/km bol koncern PSA. K jeho výsledkom prispelo aj uvedenie viacerých elektromobilov postavených na rovnakom základe. Nástupca populárneho Francúza priniesol okrem štedrejších exteriérových proporcií aj atraktívnejší vzhľad v mnohom inšpirovaný dvesto-osmičkou, ktorý pôsobí dynamicky a zároveň robustne. Jeho tvarom vládnu ostré línie.

Tesla Model Y

Tesla Model Y Zdroj: Auto Bild

Toto je dôkaz, že ľudia sa elektromobility v Európe až tak neboja. Tesla Model Y má mohutnejšiu karosériu, ktorá je výrazne vyššia a disponuje štedrejšími plochami presklenia. Jeho maximálna rýchlosť je 217 km/h, na jedno nabitie toto vozidlo prejde viac ako 450 km.

Kia Sportage

Kia Sportage Zdroj: Kia

S rastúcim počtom predaných SUV rástol aj vplyv modelu Sportage, aspoň čo sa týka predajného portfólia Kia. Uvedomili si to aj Kórejčania a s každou novou generáciou sa model približoval „európskemu ideálu“. Hoci vyzerá takmer identicky ako predstavený globálny model, európsky Sportage je kratší o 133 milimetrov a Kórejčania tvrdia, že sa plne podriadil želaniam a vkusu zákazníkov na starom kontinente. To sa týka vonkajšieho dizajnu, digitalizovanej kabíny aj pohonných jednotiek, ktoré ponúkajú dieselové, hybridné aj plug-in hybridné varianty.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross. Zdroj: Toyota

Navonok je Yaris Cross veľmi kompaktným SUV. Ak by ste išli za ním a kufor by neniesol nápis Yaris, zrejme by vás ani nenapadlo, že ide vlastne o SUV verziu japonského osobného vozidla, hoci platformu TNGA-B majú logicky rovnakú, len sa podvozkovo prispôsobila pre väčšie a ťažšie auto. Je prekvapujúce, že napriek zjavným rozdielom vo veľkosti pri rovnakej výbave váži Cross sotva o 95 kilogramov navyše. Yaris Cross je o 24 centimetrov väčší ako Yaris, jeho dĺžka 4,18 metra ho však stále zaraďuje do nízkeho priemeru segmentu, no kupujúcich uchvátil vzhľad SUV a tak sa nedivíme, že patrí do Top 20.

Ford Puma

Ford Puma Zdroj: Ford

Puma bola v 90. rokoch snom mnohých motoristov, ktorí túžili po dostupnom atraktívnom kupé. Doba sa však zmenila. Dnes toto meno nesie zástupca kategórie B-SUV stojaci vedľa desať rokov starého typu EcoSport, ktorý prekonáva v mnohých oblastiach. Reparát značky v tejto triede dopadol na výbornú. Ford si ľudí získal vo viacerých smeroch, i keď nie je práve najlacnejšou voľbou v zozname.

Renault Captur

Renault Captur Zdroj: Renault

Francúzsky crossover segmentu B je univerzálnym vozidlom, ktoré môže bez problémov slúžiť aj na rodinné účely. Ponúka posuvný druhý rad sedadiel, dostatočný výkon a efektivitu, vďaka ktorej vám z vrecka nebude vyťahovať viac peňazí, než by sa patrilo. Nový je určite zaujímavý, ale ani ten aktuálny Captur ešte nepatrí do starého železa. Ak by sa vám jeho kúpu podarilo spojiť s atraktívnou zľavou, môžete skončiť s veľmi príjemným spoločníkom na každý deň.

Toyota Corolla

Toyota Corolla. Zdroj: Toyota

Toyota dlhodobo produkuje seriózne automobily, teraz však ku svojej solídnosti pridala ešte niečo navyše. Chytí vás za srdce. Japonci ukazujú, že hybrid vie byť nielen úsporný, ale aj zábavný, mať výborné jazdné vlastnosti a vyzerať parádne nielen navonok, ale i zvnútra. Vidíme veľa dôvodov, prečo si myslíme, že Corolla dnes patrí na vrchol svojho segmentu a iba málo, ktoré hovoria proti tomuto tvrdeniu. Japonský bestseller ponúka mix vlastností, ktoré sa skúsenému vodičovi musia páčiť.

Ford Kuga

Ford Kuga. Zdroj: Ford

Kuga je pripravená aj v oblasti konektivity, ktorá dnes vládne svetu. Apple CarPlay či Android Auto sú samozrejmosťou, o pripojení cez Bluetooth ani nehovoriac. To fungovalo stabilne, čo je pre komfort vodiča dôležité. Pochváliť musím aj audiosystém Bang&Olufsen, ktorý sa predvádza solídnym zvukom. Ak ho však stíšite, neunikne vám, že Kuga je perfektne odhlučnená, čomu pomáha špeciálne čelné sklo, ale napríklad aj dvojité bočné sklá.

Fiat Panda

Fiat Panda. Zdroj: Stellantis

Fiat Panda sa už predáva nejaký ten piatok. Obľúbená je predovšetkým u žien a starších párov. Uplatnenie však našla aj u rôznych služieb vyžadujúcich malé šikovné auto do mesta. A práve v meste sa Panda cíti najlepšie. So svojimi rozmermi sa všade vojde a parkovanie je hračka aj v horších podmienkach. Navyše výhľad z vozidla je doslova ohromujúci, a to vo všetkých smeroch. Skrátka ideálne predpoklady pre jazdu v preplnených uliciach väčších miest.