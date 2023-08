Dizajn malého crossoveru jasne dáva vedieť, z akej automobilovej aliancie pochádza. Mitsubishi ASX totiž vychádza z Renaultu Captur. Ich vzhľad je v exteriéri takmer identický, treba hľadať skutočne detaily, ktorými sa odlišujú. Testované ASX je nakonfigurované v najvyššej výbave, s najsilnejším motorom a automatickou prevodovkou. Naviac sa priplácalo už len za metalízu v kombinácii s čiernou strechou.

Mitsubishi ASX 1,3 Instyle 7DCT Mild Hybrid Zdroj: Nina Pánska

Mitsubishi ASX je maličké a skôr užšie SUV s predpokladom na jazdy prevažne na krátke trasy. Na prvý pohľad to vidno napríklad podľa veľkosti stieračov, jeden z nich je skutočne krátky. Interiér ponúka priestoru tak akurát. Pre cestujúcich vpredu na bežné mestské trasy vyhovuje, ale v prípade dlhšej jazdy by som privítala viac priestoru pre oblasť nôh. Plusom pre zadných pasažierov je polohovateľná zadná lavica.

Priestor na batožinu sa s použitím polohovateľnej zadnej lavice dá rozšíriť. Niekomu by mohlo prekážať, že zadné okno je pomerne malé a poskytuje slabší výhľad cez spätné zrkadlo. Kompaktná veľkosť tohto auta je však v mestskom prostredí výhodou a dobre sa s ním manévruje. Naopak podvozok je do mesta pomerne tuhý na to, že sa dá očakávať, že v ňom strávi veľa času. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Pohon zabezpečuje benzínový motor spojený s mild hybridným systémom. Ten je vo vozidle iba ako taká podpora pre benzínový agregát a jeho prítomnosť som si všimla iba v prípade akcelerácie, kedy spaľovaciemu motoru dopomáhal. Výkon 116 kW je na takéto auto postačujúci, aj keď v obyčajnom jazdnom režime mi pripadalo mierne "pribrzdené". V športovom režime malo ambíciu byť o trochu živšie. Zvonku je motor pomerne hlučný.