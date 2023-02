V prvom rade by mal každý vodič zvážiť, či sa jazda vôbec oplatí. Ak v daný deň nemáte iný program, len cestu do práce a domov, zvážte možnosť hromadnej dopravy. Najmä vtedy, ak sa nemusíte presúvať na opačný koniec mesta. Ak je cieľ vašej cesty vzdialený len stovky metrov, určite choďte peši. Prospeje to vášmu zdraviu i peňaženke, jazdou autom tak či onak v tomto prípade veľa času neušetríte.