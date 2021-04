Hlučný výfuk si môže dať na svoje auto každý. Ako to je však s automobilmi jednotlivých segmentov, ktoré vychádzajú z výrobnej linky?

Austrálsky magazín Car & Driver zverejnil výsledky testovania hladiny akustického tlaku pri voľnobežných otáčkach, pri rýchlosti 110 km/hod a pri akcelerácii. Na základe týchto meraní časopis zostavil rebríček najhlučnejších modelov z niektorých hlavných tried na trhu.

Najprv by sme si však mali vysvetliť, čo to vlastne tá hladina akustického tlaku je. Je to veličina zvukovej energie vydávanej zdrojom hluku, ktorá sa vyjadruje v decibeloch (dBA). Z jej pomocou sa meria zmena okolitého atmosférického tlaku, ktorá je vytvorená danou zvukovou vlnou.

Pod pojmom hluk sa rozumie hladina akustického zvuku, ktorý spôsobuje nepríjemný alebo rušivý pocit v ušiach posádky v aute a v jeho okolí. Zvuk sú vibrácie šíriace sa vzduchom ako zvukové vlny. Zdrojom týchto vibrácií môže byť pevná látka, napríklad pneumatika, ktorá stimuluje vzduchové vibrácie, neustále tvoriac tlakové vlny. Takže tento rebríček nie je o tom, ktoré auto má najhlučnejší výfuk, no skôr sa zameriava na to, aký zvukový komfort auto ponúka pri rôznych rýchlostiach.

Kategória hatchback – Mini Cooper JCW GP 2021

Mini Cooper JCW GP Zdroj: Mini

Výrobcovia hot-hatchov zámerne kladú dôraz na zvuk ktorý auto vydáva, skvelým príkladom je Hyundai i30 N. S plynom na podlahe a s hodnotou 93 dBA ale Mini Cooper zahanbí aj niektoré skutočné športové kupé. Motor s objemom 2,0-litra pochádza od spoločnosti BMW a všetok výkon posiela na predné kolesá pomocou 8-stupňovej automatickej prevodovky. V mnohých testoch z celého sveta ho označili za skutočne tvrdé auto, v ktorom cítite každú nedokonalosť na ceste.

Hodnotenie: 93 dBA