Kúpa ojazdeného vozidla je vždy stávka a do nemalej miery riskantná. Na stav vozidla nevplýva ani tak počet najazdených kilometrov či rok výroby, ako skôr štýl jazdy majiteľa, údržba a starostlivosť. Práve tieto faktory môžu spôsobiť, že hoci auto vyzerá navonok ako cukrík, v skutočnosti to môže byť pasca so zabudovaným samodeštrukčným mechanizmom.

Na čo si dať pri kúpe auta pozor. Zdroj: Cavan Images

Motorista má pri kúpe jazdenky v zásade len dve možnosti: autobazár alebo súkromnú osobu cez inzerát. Obidve možnosti majú svoje výhody aj nevýhody. Auto od súkromnej osoby môže byť aspoň teoreticky lacnejšie, napríklad, bez poplatku, ktorý si účtuje autobazár. Na druhej strane môže byť oveľa rizikovejšia, nakoľko pri odhalení vážnych technických problémov sa budete svojich práv domáhať veľmi ťažko. Akonáhle sa začne bývalý majiteľ zatajovať a prestane komunikovať, zostane vám len žaloba. V prípade autobazáru máte predsa len možností viac. Na čo sa treba pýtať?

Akú históriu má auto za sebou?

Odkiaľ auto pochádza? Koľko ľudí ho vlastnilo? Je po nehode? Sú najazdené kilometre pravé? Ak natrafíte na predajcu, ktorý vám vie povedať o aute všetky tieto informácie, vyzerá to dobre. Ak navyše hovorí pravdu a údaje sedia s tými, ktoré ste si dali overiť napríklad podľa VIN čísla, tak máte pred sebou zrejme seriózneho človeka. Ak je to naopak a nesedia vám napríklad spomínané kilometre odometri, je najlepšie hneď odísť.