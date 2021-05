Nemecké autá sú rozpoznateľné na prvý pohľad a niektoré po sebe zanechali hlbšiu stopu v histórii práve svojim dizajnom. Samozrejme, krása je relatívny pojem a to, čo sa jednému páči do detailu, druhý môže nenávidieť ako celok. Všetky krásne nemecké autá sa síce do úzkeho výberu nezmestili, no nebojte sa, budeme pokračovať aj ďalšími časťami!

Nemci ale vo všeobecnosti skutočne vedia, ako prilákať davy ľudí bez toho, aby sa s autom museli niekam pohnúť. Starostlivé zdokonaľovanie každého detailu im umožnilo, a stále umožňuje, vyrábať jedny z najkrajších automobilov, aké kedy svet videl. Nadčasový dizajn totiž nemá každá automobilka.

Porsche 911

Porsche 911 Zdroj: FavCars

Žiadna verzia Porsche 911 neprezentuje tento model lepšie ako jeho verzie, ktoré boli vyrobené v rokoch 1973 až 1989. 911 samozrejme súvisí s Volkswagenom Beetle, ale títo súrodenci išli našťastie veľmi odlišnými cestami. Aj do dnešného dňa je Porsche 911 vrcholným netalianskym športovým vozidlom.