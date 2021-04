Ak ste doteraz žili v tom, že je hybridný pohon alebo mechanický štartér hudbou 21. storočia, ste na veľkom omyle. Aj keď veľké množstvo systémov v dnešných vozidlách považujeme za inovatívne, v skutočnosti ich vynálezcovia objavili dávno, no zabudlo sa na ne alebo ich v tom horšom prípade voľakto zmietol zo stola. Niektoré z nasledujúcich príkladov sa objavili dokonca až po niekoľkých dekádach.

Hybridná pohonná jednotka

Hybridná pohonná jednotka Zdroj: Wikipedia

Hybridné vozidlá sa v dnešnom svete tešia obrovskej popularite, no tento typ pohonu existuje už viac ako 100 rokov! Prvý hybridný automobil vynašiel "náhodne" v roku 1989 Dr. Ferdinand Porsche, ktorý spojil elektrické a benzínové prvky do jedného motora. Energiu na kolesá prenášali 4 elektromotory. Tak ako to platí dnes, aj v tej dobe však boli autá so spaľovacím pohonom oveľa lacnejšie, takže sa tento unikát začal prehliadať. Do popredia sa opäť dostal až v polovici 90. rokov, keď Toyota predstavila verejnosti model Prius.